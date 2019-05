Serie A, Chievo e Sampdoria non si fanno male nel giorno dell’addio di Pellissier (0-0)

Nel giorno dell’addio al calcio giocato di Sergio Pellissier, al Bentegodi di Verona, Chievo e Sampdoria non si fanno male.

Termina 0-0 con poche emozioni, almeno dal punto di vista delle giocate viste in campo. Un punto a testa per le due squadre che non avevano più nulla da dire al campionato.

LA GARA – Partita che parte in modo lento. Match bloccato con poche occasioni. Guizzo di Leris al 10’ ma il suo gol viene annullato dopo il consulto del VAR. Al 20’ altra occasione per i padroni di casa: Pellissier serve Depaoli ma il suo pallonetto termina di poco a lato. Allo scade ci prova Quagliarella, ma il controllo inziale non gli permette di concludere verso la porta in modo migliore. A 5’ dalla fine il Chievo resta in 10 uomini: Barba entra duro su Defrel, per Aureliano è rosso diretto. Nella ripresa è Defrel a sfiorare il vantaggio, ma un ottimo Semper gli dice di no. Al minuto 73 il Bentegodi si alza in piedi: esce Pellissier ed è standing ovation. Al novantesimo è 0-0.