Serie A femminile: Juventus batte il Tavagnacco e torna al comando

Convincente vittoria delle Juventus Women in trasferta contro il Tavagnacco. Un due a zero, maturato nel primo tempo, che non solo dà continuità a un percorso che è tornato a essere continuo nelle vittorie, ma che soprattutto significa vetta solitaria in classifica: la Juve infatti supera il Milan e la Fiorentina, e torna capolista.

Il match è deciso da due gol in fotocopia, due colpi di testa di Cristiana Girelli. Ma andando per ordine, la Juve parte forte e dopo 9 minuti va vicina alla rete, proprio con Cristiana, ma il suo tentativo di tap-in non è vincente.

La rete arriva al 20′: assist perfetto di Valentina Cernoia da destra, in mezzo all’area c’è Girelli che svetta e trafigge il portiere del Tavagnacco. Undici minuti dopo il gol del 2-0, fotocopia del prima: assist di Valentina, testa di Cristiana e rete.

La ripresa vede la Juve gestire con calma il punteggio, non rischiare niente e anzi andare vicina alla rete del tris con Aluko. Finisce così, ed è una grande festa.

Così a fine gara Coach Guarino: «Andare in vantaggio subito ci ha permesso di indirizzare bene la partita, nonostante il Tavagnacco chiudesse bene e rendesse difficile mantenere i ritmi alti. Ci godiamo questo risultato, vogliamo restare in testa alla classifica: il livello di competizione si è alzato, e si fa più fatica a conquistare i tre punti. Ma quando il livello è così alto, le partite sono più spettacolari».

La Match Winner, Cristiana Girelli: «Siamo felici di essere prime e faremo di tutto per mantenere la posizione, anche se adesso è presto per guardare la classifica. E’ stato bello vincere, in questo stadio: sono tre punti importanti.

Campionato Nazionale Femminile Serie A. 10° Giornata Girone di Andata.