Serie A femminile, la Juventus travolge il Verona ed è campione d’inverno

Non c’era modo migliore, per le Juventus Women, di confermare il primo posto in classifica, riconquistato con la vittoria della scorsa giornata di campionato a Udine, che vincere in casa con l’Hellas Verona.

Soprattutto, vincere in questo modo: un roboante 5-1, frutto di una partita dominata a Vinovo dall’inizio alla fine.

Eppure a partire forte sono le ospiti, che dopo soli 4 minuti impegnano severamente Giuliani, costretta a deviare sulla traversa una punizione di Rus. Le bianconere si scuotono, e dopo due minuti passano, con una bella giocata di Bonansea, alla decima rete stagionale.

Barbara è protagonista anche del 2-0, con un lancio sul filo del fuorigioco per Aluko, che è impeccabile davanti al portiere ospite. Siamo solo al nono minuto.

Dopo una ventina di minuti di pieno controllo Juve, arriva il tris, ancora sull’asse Bonansea-Aluko, che firma la sua doppietta personale e sigla il 3-0 che sarà poi il finale di primo tempo.

Nella ripresa la Juve non abbassa il piede dall’acceleratore, ed è la neo “Golden Girl” Benedetta Glionna a firmare, dopo soli 4 minuti dal rientro in campo, una splendida rete (gran tiro a scavalcare il portiere dell’Hellas) che vale il 4-0. La partita ha ormai detto quasi tutto, ma c’è ancora tempo per vedere due gol: quello ospite (a firma Dupuy al 79′) e il tris personale di Eniola Aluko, che va ancora in gol a cinque minuti dal 90′.

«Il nostro obiettivo era restare prime e finire l’anno come lo abbiamo iniziato – commenta Cecilia Salvai – Peccato per il gol subito, ma siamo contente, il nostro approccio è stato buono».

«Ci lasciamo alle spalle il 2018 da prime in classifica, ed è molto importante perché ti dà fiducia – il bilancio di fine anno Coach Guarino – Il nostro percorso finora è stato straordinario, nella scorsa stagione come era prevedibile abbiamo avuto qualche momento di flessione, ma ancora una volta è emersa la squadra. E poi la ripartenza: avevamo una squadra in parte nuova e poche partite sulle gambe, ma ancora una volta, di fronte alle difficoltà, ci siamo ricompattate, tirando fuori tutto quello che avevamo. La nostra caparbietà è stata una costante, in tutto il 2018».