Serie A, finisce 0-0 l’anticipo fra Parma e Torino

L’anticipo della 31° giornata di Serie A tra Parma e Torino finisce 0-0. Una partita non particolarmente esaltante, con entrambe le squadre più attente a non concedere nulla agli avversari piuttosto che ad attaccare gli spazi. Gli emiliani di D’Aversa ritrovano almeno un punto dopo 3 k.o. consecutivi e salgono a quota 34, mentre la squadra di Mazzarri supera momentaneamente Lazio e Roma ed è sesta da sola in piena zona Europa League.

LA PARTITA – Per le assenze e per cambiare un po’ viste le ultime deludenti prestazioni, D’Aversa ha scelto di schierarsi a specchio rispetto al Torino: 3-5-2 di contenimento con Ceravolo peso offensivo. Infatti la partita è di contenimento per gli emiliani, chiamati a rimanere concentrati per evitare un’altra sconfitta che li avvicinerebbe ulteriormente alla zona retrocessione. Torino ben disposto in campo come sempre, ma raramente pericoloso dalle parti di Sepe. La gara si accende nella ripresa, dove Mazzarri si gioca anche la carta Zaza per pungere di più. Di Gagliolo e Berenguer le occasioni principali nel giro di un minuto, ma il risultato è rimasto fisso sullo 0-0.