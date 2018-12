Serie A, i risultati della 19^ giornata: Keita fa sorridere l’Inter. Dilaga l’Atalanta contro il Sassuolo. Ok Roma, Udinese e Chievo

Serie A in campo per la 19^ giornata. Dopo il lunch match tra Juventus e Sampdoria, ecco in campo tutte le altre. Dilaga l’Atalanta in casa del Sassuolo: sei, i gol rifilati ai neroverdi. Keita fa sorridere fa l’Inter e decide la gara contro l’Empoli. Bene l’Udinese che vince alla Dacia Arena contro il Cagliari. Non si fanno male Lazio e Torino (1-1) e Genoa-Fiorentina (0-0). Il Chievo vince grazie ad una punizione di Giaccherini. La Roma espugna il Tardini: 0-2 al Parma, in gol Cristante e Under.

Ecco i risultati in attesa di Napoli-Bologna delle 18,00 e Milan-Spal delle 20,30:

Chievo-Frosinone 1-0 (Giaccherini)



Empoli-Inter 0-1 (Keita Balde)



Genoa-Fiorentina 0-0

Lazio-Torino 1-1 (Belotti (T); Milinkovic-Savic (L))



Sassuolo-Atalanta 2-6 (Duncan, Duncan (S); Zapata, Gomez, Mancini, Ilicic, Ilicic, Ilicic (A))



Parma-Roma 0-2 (Cristante, Under)



Udinese-Cagliari 2-0 (Pussetto, Behrami)