Serie A, il Bologna chiude col botto: 3-2 al Napoli

Nonostante l’assenza di obiettivi specifici di classifica, vibrante e ricco di emozioni l’anticipo di Serie A del Dall’Ara fra Bologna e Napoli: finisce 3-2 con la squadra di Mihajlovic che era scappata sul doppio vantaggio, poi però gli azzurri hanno fatto valere le proprie qualità, riportando in equilibrio il risultato. Nel finale, gol fortunoso di Santander (doppietta per lui) e grande gioia per il pubblico di casa. Concluso il campionato 2018-19 per le due squadre: i rossoblù chiudono a 44 punti, incredibilmente decimi in classifica in attesa delle altre partite, mentre i partenopei a 79.

LA PARTITA – Inizia meglio il Napoli con un tiro di Verdi fuori di poco dopo un ottimo scambio con i compagni, ma il Bologna esce fuori ben presto: Santander, scelto a sorpresa al posto di Destro, sfiora il vantaggio con un bel colpo di testa, poi Orsolini appoggia di testa a lato su assist magnifico di Palacio, questa sera scatenato. È lui che al 43′ mette in mezzo un cioccolatino che Santander deve solo scartare per l’1-0 dei padroni di casa, meritatissimo. Tempo due minuti e Dzemaili si fa quasi la metà campo offensiva in solitudine e con un potente mancino rasoterra buca Karnezis per il 2-0. Scoppiettante la ripresa: al 54′ Milik mette a lato di poco con un tiro da fuori, al 58′ riapre il match Ghoulam di mancino su assist di Fabian Ruiz: il guardalinee annulla, ma il Var dice che è tutto regolare, quindi è 2-1. Mertens al 77′ trova il gol del pareggio, e poco dopo il palo clamoroso di Zielinski, il Bologna passa ancora: Svanberg calcia da fuori, sulla traiettoria s’inserisce la testa di Santander e sigla il 3-2 finale. Da sottolineare i tanti applausi, cori e striscioni per Mihajlovic: il pubblico vuole fortemente che resti sulla panchina emiliana.