Serie A, il Bologna risorge: Pulgar e Soriano stendono il Cagliari (2-0)

Si chiude con il successo dei padroni di casa il lunch match della 27^ giornata tra Bologna-Cagliari. Dopo l’1-0 del primo tempo, segnato da Pulgar su rigore, nella ripresa è Soriano a mettere ko il Cagliari e regalare il successo agli uomini di Mihajlović. Tre punti importanti per gli emiliani che si portano a -1 dal quart’ultimo posto che varrebbe la salvezza, in attesa che l’Empoli giochi la sua gara.

IL MATCH – La partita inizia a ritmi elevati con il Cagliari più propositivo. Ma è il Bologna poco dopo la mezz’ora a trovare il vantaggio: gomito di Bradaric in area di rigore e calcio dagli undici metri realizzato da Pulgar. Pochi minuti dopo è Joao Pedro a poter trovare il pari, ma la traversa gli dice no. Da sottolineare il ko di Santander nei primi minuti di gioco. La ripresa è vivace: Maran inserisce Despodov, un attaccante, per Padoin. Ma il risultato non cambia, anzi, è il Bologna ha trovare il raddoppio: inserimento di Soriano e Cragno battuto. 2-0 che si protae fino alla fine. Buona gara degli emiliani che trovano tre punti fondamentali. Altro stop esterno per i sardi che navigano comunque in zone relativamente tranquille di classifica.