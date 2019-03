Serie A, il Milan batte a domicilio il Chievo: 1-2

Quinta vittoria consecutiva per il Milan di Gennaro Gattuso. I rossoneri, nell’anticipo delle 20:30 della ventisettesima giornata di Serie A, hanno espugnato il Bentegodi battendo per 2-1 il Chievo. Una gara sbloccata al 31′ grazie ad una splendida rete su punizione di Biglia, alla quale ha però risposto dieci minuti più tardi Hetemaj, bravo a sfruttare un traversone di Leris. Il Milan, dopo aver rischiato di capitolare su un tentativo di Meggiorini, ha trovato la rete del nuovo vantaggio al 57′, con Piatek che ha chiuso alla perfezione una bella azione manovrata.

I rossoneri, con questi tre punti, si portano a quota 51 in classifica, mentre i veneti rimangono fermi a 10, in una situazione ormai fortemente compromessa.