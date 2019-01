Serie A, il Milan batte il Genoa: 0-2

Colpo del Milan che espugna Genova per 1-0. Con questa vittoria i rossoneri si portano al quarto posto scavalcando Lazio e Roma, irrompendo così in piena zona Champions League. Al Ferraris partono meglio i padroni di casa, vicini al gol con Kouamé e Pandev, con Donnarumma decisivo in un paio di occasioni. Gli uomini di Gattuso crescono alla distanza e, dopo aver colpito un palo con Paquetà al 44′, trovano il vantaggio con Borini al minuto 72, con l’attaccante che spinge in rete un ottimo pallone di Conti. I rossoblu reagiscono immediatamente cogliendo una traversa con Veloso due minuti più tardi, ma non basta. Anzi, all’83’ è ancora il Milan ad andare a segno con Suso.

A portarsi a casa la posta in palio è così il Milan, mentre il Genoa, malgrado le diverse occasioni create, esce dal Ferraris a mani vuote.