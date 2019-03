Serie A, il Parma stende il Genoa: 1-0

È il Parma ad aggiudicarsi l’anticipo delle 18 della ventisettesima giornata di Serie A. Al Tardini, i ducali hanno battuto per 1-0 il Genoa al termine di una partita dai ritmi bassi, con le due squadre più attente a non subire piuttosto che a pungere. Nella prima frazione di gara l’unica vera occasione è capitata sui piedi di Inglese, che ha mandato la sfera di poco a lato dopo una bella girata. Nella ripresa, dopo che è stato il Genoa ad andare più vicino al gol con Sanabria e Lerager, sono stati i ducali a trovare l’episodio in grado di spezzare l’equilibrio, con Kucka che, al 78′, ha battuto Jandrei sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il Parma ritrova così i tre punti dopo un’astinenza durata sei turni, mentre il Genoa cade dopo sei risultati utili consecutivi.