Serie A, il Torino chiude in bellezza e manda al tappeto la Lazio

Ultima stagionale per Torino e Lazio impegnate nella prima gara domenicale della 38^ giornata di Serie A. All’Olimpico Grande Torino sono i padroni di casa a trionfare per 3-1 grazie alle reti, tutte nella ripresa, di Iago Falque, Lukic, De Silversti e Ciro Immobile.

LA GARA – Primo tempo a ritmi davvero bassi. Nessun particolare pericolo dalle parti dei portieri Sirigu e Proto. Gara molto difensiva da entrambi i lati e poche emozioni nei primi 45′. La ripresa, però, stupisce. In pochi minuti al 51′ e al 53′, uno-duo micidiale dei padroni di casa: prima Iago Falque e poi Lukic portano improvvisamente il punteggio sul 2-0. La doppia sberla accende l’orgoglio laziale: Immobile da dentro l’area piazza un bel diagonale basso che Sirigu non riesce a fermare. Al 66′ è 2-1. Gara riaperta agli uomini di Simone Inzaghi che adesso ci provano: prima Acerbi e poi Cataldi non trovano la porta. All’80’ arriva, però, il 3-1: azione di Belotti, palla in mezzo per Zaza al quale si oppone Proto che però non può nulla sulla respinta di De Silvestri. 3-1 e partita in ghiaccio.