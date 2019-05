Il campionato 2018-19 giunge al termine e già si pensa alla prossima stagione. Le squadre stanno provvedendo alle novità nelle maglie. C’è chi ha già presentato qualche modifica e chi ancora deve scegliere il design giusto.

Anche la Lega di Serie A, come le squadre che comporranno il campionato, ha deciso di rinnovarsi e attraverso il profilo ufficiale su Twitter ha pubblicato un filmato in cui mostra con orgoglio quello che sarà il nuovo logo per la prossima stagione che accompagnerà tutte le venti squadre del massimo campionato italiano. Ecco il tweet con l’annuncio: