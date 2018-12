Serie A, Inter regina del tifo: maggior numero di spettatori allo stadio

L’Osservatorio Calcio Italiano ha reso noti i numeri delle prime 19 giornate di campionato di Serie A, ovvero dell’intero girone d’andata. Positivo il dato dei presenti allo stadio, con la media degli spettatori che registra un incremento del 3,2% (25.500) rispetto il dato finale dello scorso campionato (24.706). Si tratta del miglior dato registrato nell’ultimo quinquennio: +14.8% rispetto al 2016/17 (22.217), +14.9% rispetto al campionato 2015/16 (22.234), +15.5% rispetto al 2014/15 (22.083).

VINCE L’INTER – Per il quarto anno consecutivo l’Inter conferma il primato degli spettatori durante le gare casalinghe (62.281) con un aumento dell’8.3% rispetto il dato finale dello scorso campionato (57.529). Alle sue spalle, l’altra milanese con il Milan che fa registrare una media presenze pari a 52.977 incrementando dello 0.5% il dato finale della passata stagione. Terzo gradino del podio per la Juventus con una media spettatori pari a 40.020 in aumento dell’1.8% rispetto all’equivalente della stagione 2017/18. Nelle prime cinque anche Roma e Lazio, rispettivamente con 38.556 spettatori e 34.603. Male la Sampdoria con un calo del 3.9%. Peggio ancora fa il Napoli, con il San Paolo che con 32.356 spettatori fa registrare un -24.9%. Tutte le altre fanno registrare segnali di miglioramento.