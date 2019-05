Serie A, Koulibaly premiato come miglior difensore: “Bellissimo riconoscimento”

Come avevamo anticipato nella giornata di ieri, il difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly è stato premiato come miglior difensore del campionato di Serie A prima del fischio d’inizio della partita del San Paolo fra gli azzurri e l’Inter. “È un bellissimo riconoscimento – ha detto il senegalese ai microfoni di Sky Sport -. Per noi difensori è molto difficile ottenere premi individuali. In Italia ci sono difensori di talento ed esperienza, mi fa davvero piacere essere considerato fra i migliori. Sapete che lavoro molto per questo, per migliorarmi e per aiutare la squadra, che ringrazio insieme allo staff, alla società e ovviamente ai tifosi”. In questa stagione Koulibaly è sceso in campo 47 volte, trovando anche 2 reti in campionato.