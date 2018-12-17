Serie A, la lista dei calciatori giovani svincolati

Questi i nominativi suddivisi per squadre:
ATALANTA
Nessuno svincolo
BOLOGNA
MANTOVANI LUCA
CAGLIARI
CISSE DRAMANE
CHIEVO VERONA
DAFOCSKI STEFAN NIKOLAEV
SEGA ANDREA
EMPOLI
BIANCHI EDOARDO
BOGHEAN MATHIAS
DISEGNI LEONARDO
FALLENI DAVIDE
FIORENTINA
Nessuno svincolo
FROSINONE
BRACAGLIA GIORGIO
CALICIOTTI JACOPO
ENGERER JAKE
MARGAGNONI MATTEO
GENOA
Nessuno svincolo
INTERNAZIONALE
AIRAGHI NICCOLO
JUVENTUS
RAMADAN AMMAR
LAZIO
PICCHI ALESSIO
MILAN
Nessuno svincolo
NAPOLI
DAMIANO PASQUALE
DELLA PIETRA VINCENZO
PAOLIN GIORDANO BRUNO PIO
LA FACI CARMINE
VACCARO MATTIA
PARMA
PALMIERI LORENZO
PANATI MATTEO
SANDRI NICOLO
ROMA
ROSSI DANIEL
SAMPDORIA
Nessuno svincolo
SASSUOLO
Nessuno svincolo
S.P.A.L.
CAVALLARI EDOARDO
ERRICHIELLO ANDREA
NOTARISTEFANO CHRISTIAN
PANSINI BIAGIO
RICCOMINI GIACOMO
TORINO
Nessuno svincolo
UDINESE
Nessuno svincolo.
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