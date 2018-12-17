Serie A

Serie A, la lista dei calciatori giovani svincolati

Serie A, la lista dei calciatori giovani svincolati

Un elenco di elementi molto interessanti che fanno gola a molti club

di Redazione ITASportPress
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In attesa di conoscere la data di quando si chiuderà il calciomercato della sessione invernale, la Lega Serie A ha pubblicato l’elenco dei calciatori “giovani di serie” svincolati dai club secondo l’art. 107 c.2 delle NOIF (svincolo per rinuncia), lista suppletiva rispetto a quella resa nota nel mese di luglio.

Questi i nominativi suddivisi per squadre:

ATALANTA
Nessuno svincolo

BOLOGNA
MANTOVANI LUCA

CAGLIARI
CISSE DRAMANE

CHIEVO VERONA
DAFOCSKI STEFAN NIKOLAEV
SEGA ANDREA

EMPOLI
BIANCHI EDOARDO
BOGHEAN MATHIAS
DISEGNI LEONARDO
FALLENI DAVIDE

FIORENTINA
Nessuno svincolo

FROSINONE
BRACAGLIA GIORGIO
CALICIOTTI JACOPO
ENGERER JAKE
MARGAGNONI MATTEO

GENOA
Nessuno svincolo

INTERNAZIONALE
AIRAGHI NICCOLO

JUVENTUS
RAMADAN AMMAR

LAZIO
PICCHI ALESSIO

MILAN
Nessuno svincolo

NAPOLI
DAMIANO PASQUALE
DELLA PIETRA VINCENZO
PAOLIN GIORDANO BRUNO PIO
LA FACI CARMINE
VACCARO MATTIA

PARMA
PALMIERI LORENZO
PANATI MATTEO
SANDRI NICOLO

ROMA
ROSSI DANIEL

SAMPDORIA
Nessuno svincolo

SASSUOLO
Nessuno svincolo

S.P.A.L.
CAVALLARI EDOARDO
ERRICHIELLO ANDREA
NOTARISTEFANO CHRISTIAN
PANSINI BIAGIO
RICCOMINI GIACOMO

TORINO
Nessuno svincolo

UDINESE
Nessuno svincolo.
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#Serie A#svincolati
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