Serie A, Palermo: oggi l’ultima spiaggia per prendere il posto del Parma

Cruciale giorno per le speranze del Palermo di giocare in Serie A nella prossima stagione. Oggi infatti la Corte d’appello federale emetterà la sentenza sulla vicenda dei messaggi che Emanuele Calaiò inviò ai giocatori dello Spezia a quattro giorni dalla sfida che poi promosse il Parma in Serie A. In precedenza il Tribunale federale in 1° grado ha ritenuto l’iniziativa del centravanti un tentativo di un illecito sportivo: attaccante sanzionato con due anni di squalifica e 5 punti di penalizzazione per il Parma, che ha salvato la Serie A appena conquistata solo perché la penalità – con una sentenza che di fatto ha stravolto il concetto di afflittività della pena – è stata assegnata al campionato ancora da cominciare e non allo scorso. Si discutono i ricorsi di Calaiò, degli emiliani, che chiedono almeno la riduzione della penalizzazione, e del Palermo, che chiede invece di retrodatarla alla stagione precedente che suonerebbe come una condanna degli emiliani alla B. La Procura federale non ha fatto ricorso.