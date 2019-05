Serie A, qual è il club che ha ricevuto più multe? Ecco la top 5

È ufficialmente calato il sipario sulla stagione 2018/2019 di Serie A. Un torneo in cui non sono mancate le sorprese, come la qualificazione alla prossima Champions League da parte dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ma, a bocce ferme, sono diverse le classifiche che possono essere stilate, come ad esempio quella riguardante le cifre spese da ogni club a cause delle multe ricevute. A farlo, ci ha pensato il sito calcioefinanza.it. Questa la top 5.

