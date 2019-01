Serie A, si riparte: le date dei ritiri

Archiviate le feste è tempo di ricominciare per la Serie A. I giocatori in queste ore si godono le ultime ore di riposo prima dei mini ritiri invernali in vista della seconda parte della stagione. La prima a ricominciare sarà la Fiorentina che partirà per Malta, tutte le altre torneranno ad allenarsi tra il 7 e l’8. Tra queste anche Juventus e Milan che preparano la sfida di Supercoppa Italiana a Gedda. Di seguito, tutte le date squadra per squadra

ATALANTA: 7 gennaio, 14 gennaio Coppa Italia contro il Cagliari

BOLOGNA: 7 gennaio, 12 gennaio Coppa Italia contro la Juventus

CAGLIARI: 7 gennaio, 14 gennaio Coppa Italia contro il Cagliari

CHIEVO: 8 gennaio, 12 gennaio amichevole da definire

EMPOLI: 7 gennaio

FIORENTINA: 5 gennaio, poi partenza per Malta dove sfiderà in amichevole Gzira United e Hibernians. Il 13 gennaio, Coppa Italia contro il Torino

FROSINONE: 7 gennaio

GENOA: 7 gennaio

INTER: 8 gennaio

JUVENTUS: 8 gennaio, 12 gennaio Coppa Italia contro il Bologna. Poi la sfida al Milan

LAZIO: 7 gennaio

MILAN: 7 gennaio, il 12 gennaio contro la Sampdoria

NAPOLI: 7 gennaio, il 13 gennaio Coppa Italia contro il Sassuolo

PARMA: 8 gennaio

ROMA: 7 gennaio

SAMPDORIA: 7 gennaio, il 12 gennaio Coppa Italia contro il Milan

SASSUOLO: 6 gennaio, 13 gennaio Coppa Italia contro il Napoli

SPAL: 7 gennaio

TORINO: 6 gennaio

UDINESE: 7 gennaio