Serie A, Spal e Chievo non si fanno male: al Mazza è 0-0

Termina in pareggio il primo anticipo domenicale tra Spal-Chievo. Grandi emozioni, soprattutto nel primo tempo, ma nessun gol. La ripresa dice che le due squadre si accontenano dello 0-0. Un punto ciascuno e classifica parzialmente mossa.

IL MATCH – Al Mazza si parte subito forte. Le due squadre si affrontano senza paura e le occasioni fioccano da ambe due le parti. La più ghiotta chance è degli ospiti con l’eterno Pellissier che vede la sua conclusione salvata sulla linea di porta da Lazzari, a Gomis battuto. Lo 0-0 nei primi 45′ non rispecchia il bel gioco e le tante occasioni avute da Spal e Chievo. La ripresa è frizzante. Ancora gli ospiti si fanno vedere con Pellissier e Giaccherini che non trovano però la via del gol. Padroni di casa di affacciano dalle parti di Sorrentino con Paloschi ed è clamoroso il pallone di Floccari che si pianta sulla traversa all’ultimo minuto dei 4 di recupero. Al Paolo Mazza è un punto a ciascuno. Di Carlo all’ennesimo pari in campionato dal suo arrivo.