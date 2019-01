Serie A, spettacolo nel pomeriggio: poker Frosinone. Pari show tra Atalanta-Roma. Spal corsara in rimonta

Dopo il lunch match tra Chievo-Fiorentina, ecco altre tre gare valide per la 21^ giornata di Serie A. Spettacolo a Bergamo dove allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia, l’Atalanta sotto di tre gol rimonta la Roma e agguanta il 3-3 finale. Netto successo del Frosinone a Bologna(0-4). Successo in rimonta della Spal a Parma. Sotto per 2-0 per merito della doppietta di Inglese, gli uomini di Semplici la riaprono con Valoti, pareggiano con Petagna e vincono grazie a Fares.

In attesa di Torino-Inter delle 18,00 e del big match Lazio-Juventus delle 20,30, ecco tutti i risultati e i marcatori del pomeriggio:

Atalanta-Roma 3-3 (Dzeko, Dzeko, El Shaarawy, Castagne (A), Toloi (A), Zapata (A))

Parma-Spal 2-3 (Inglese, Inglese; Valoti (S), Petagna (S), Fares (S))

Bologna-Frosinone 0-4 (Ghiglione, Ciano, Pinamonti. Ciano)