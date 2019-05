Sorrentino ribadisce: “Continuo a giocare. La mia forza è…”

Un finale di stagione intenso sotto il profilo delle emozioni e…degli addii. Dopo l’annuncio della separazione tra Daniele De Rossi e la Roma, quello tra la Juventus e Massimiliano Allegri e il ritiro dal calcio giocato di Sergio Pellissier, ecco un altro grande saluto: Stefano Sorrentino lascerà il Chievo al termine del campionato.

Un addio annunciato in passato, ma ribadito anche nelle ultime ore. Sorrentino ha quaranta anni ma ancora tanta voglia di giocare. Saluterà la città di Verona ma non poserà i guantoni. Non ancora. Lo ha voluto confermare ancora una volta attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram citando una recente intervista : “Continuo a giocare“, ha scritto il classe 79′ come titolo della sua breve ma intensa lettera social.

PASSIONE – “Ancora oggi, che ho 40 anni, faccio proprio fatica a vedere il calcio come un mestiere. Sarà magari che mio padre è stato calciatore, sarà che sono così cresciuto a pane e pallone; certo sacrifici ce ne sono e pure rinunce, specie quando cresci, quell’età, 15-16 anni, senza poi davvero sapere se ce la farai ad arrivare e quanti compagni ho visto che non ce l’hanno fatta. Comunque sia, tornando a quell’idea di mestiere, ripeto che non l’ho ancora capita bene sta cosa. Sarà che ho avuto sempre modo di gustarla questa professione, sempre con un entusiasmo che mi fa tornare ogni volta bambino, io che la domenica in tv me ne sto ancora lì a guardare i gol e immagino stadi e avversari, io lì a parare: credo sia questa la mia forza“, queste le sue parole.