Spal, Colombarini: “Squadra solida e di qualità. Napoli? Meret il più forte in Italia. Su Ancelotti e Var…”

In diretta a Un Calcio Alla Radio, in onda sulle frequenze di Radio CRC, è intervenuto Simone Colombarini, presidente della Spal. Il numero uno del club ha parlato del momento dei suoi e della prossima importante sfida, sulla carta proibitiva, contro il Napoli in campionato sabato pomeriggio. Il patron si è soffermato anche sull’ex di turno Alex Meret e anche su Lazzari, altro talento spallino per cui la squadra partenopea si sarebbe mossa sul mercato.

SQUADRA – Parla prima di tutto della sua squadra il patron dei ferraresi. La Spal, guidata da mister Semplici, si trova in una posizione di classifica abbastanza tranquilla a quota 16 punti, frutto soprattutto di un avvio molto importante: “Dopo una partenza lampo nelle prime partite qualche tifoso poteva aspettarsi qualcosa in più, ma tuttavia siamo contenti della nostra posizione in classifica. Certo, abbiamo perso qualche punticino pesante per strada, ma restiamo comunque con un buon margine sulla zona salvezza. Quest’anno abbiamo impostato la squadra in maniera più solida, dimostrando un calcio di qualità. Tutto ciò è merito di un lavoro che parte da lontano e non certamente da questa stagione”.

NAPOLI – Colombarini parla anche del prossimo avversario di campionato, il Napoli di Carlo Ancelotti che insegue la Juventus per la lotta allo scudetto: “Il Napoli è una grande squadra che sta giocando bene, dopo il primo mese Ancelotti sta facendo un ottimo lavoro. La loro rosa è ampia e ben allestita e chiunque scenderà in campo contro di noi potrà essere utile per guadagnare tre punti e continuare ad inseguire la Juventus. A me piace il turnover di Ancelotti, che sta dando un’occasione a tutti, così che chiunque darà il massimo quando verrà chiamato in causa”.

MERET – E a proposito di Napoli e di turnover, chi veste quest’anno la maglia azzurra è l’ex della Spal Alex Meret, giovane portiere, tornato in campo nella gara contro il Frosinone. Il patron ferrarese ha parole di grande stima nei confronti del suo ex estremo difensore: “Sapevamo che l’avremmo perso a fine stagione, perché il ragazzo e l’Udinese puntavano a qualcosina in più rispetto alla Spal. Con noi ha trascorso degli anni fantastici e sapevamo che sarebbe stato difficile rinnovare il prestito per il ragazzo, anche per via dell’interesse del Napoli. Meret è il più forte portiere in Italia in questo momento e il Napoli ha fatto una scelta perfetta. E’ un ragazzo che può sembrare un po’ schivo, ma è sempre concentrato e molto serio. Non è fragile mentalmente o fisicamente. Il suo infortunio è stato occasionale e adesso credo che sia recuperato del tutto. Ha avuto parecchie sfortune fisiche e mi auguro che siano terminate tutte qui”. Un altro pezzo pregiato del mercato della Spal è Lazzari, anche lui corteggiato dagli azzurri: “Lazzari al Napoli? I nostri pezzi forti non partono mai a gennaio”.

VAR – Sulla moviala e quindi sul Var ha poi aggiunto: “C’è stato una diminuzione degli errori arbitrali, ma quelli che restano adesso sono più difficili da digerire. Detto ciò, ben venga il VAR che ha comunque portato ad un grosso miglioramento”.