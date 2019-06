Spal, il presidente Mattioli conferma: “Riscattiamo Petagna”

Reduce dalla miglior stagione in Serie A a livello realizzativo con 16 reti, Andrea Petagna resterà alla Spal anche per il prossimo campionato. Lo ha confermato il presidente del club ferrarese Walter Mattioli in una conferenza stampa: “Petagna al 30 giugno sarà interamente un nostro giocatore”. Con l’Atalanta non aveva trovato molto spazio, anche se furono due annate di ottimo livello, così ha chiesto di avere più spazio e con mister Leonardo Semplici ha trovato la sua giusta dimensione, aiutando la Spal a raggiungere la seconda salvezza consecutiva nel massimo campionato italiano. Verrà esercitato il diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro, poi vedremo cosa ne sarà: dovrebbe restare, ma nel calcio non si sa mai. L’attaccante classe ’95 ha attirato l’attenzione di molti club e dinnanzi a irrinunciabili richieste è dura far finta di nulla.