Spal-Juventus streaming e diretta tv Serie A, dove vedere il match oggi 13 aprile

Spal-Juventus potrebbe essere la festa scudetto per i bianconeri. Alle 15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara scenderanno in campo le due squadre per la 32^ giornata di Serie A. Gli altri anticipi di oggi sono Roma-Udinese alle 18 e Milan-Lazio delle 20.30. Padroni di casa a caccia di punti salvezza. In classifica, la squadra di Semplici conta 32 punti all’attivo, ancora pochi per essere al sicuro da potenziali pericoli. Dal canto suo, la Juventus, cercherà quel punto che la farà diventare Campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva. Spal-Juventus sarà diretta dal signor Doveri.

Spal-Juventus, le probabili formazioni – Semplici si affiderà al consueto 3-5-2 con Viviano tra i pali; Cionek, Vicari e Felipe in difesa Murgia al posto di Kurtic in mezzo al campo e Petagna con Antenucci in avanti. Ampio turnover per Allegri che, in vista del ritorno di Champions League contro l’Ajax, lascia a casa parecchi big. Ci sarà Perin in porta; difesa a 4 formata da Cancelo e Spinazzola esterni, mentre al centro potrebbero esserci novità con De Sciglio e la promozione di un primavera. In mezzo torna Khedira, mentre nel tridente offensivo ci sarà Cuadrado con Kean e Dybala. (CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI COMPLETE)

Spal-Juventus, streaming e diretta tv – Ecco tutte le informazioni per seguire Spal-Juventus in diretta tv e streaming. La partita, con calcio d’inizio ore 15, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Sky. La sfida del Mazza di Ferrara verrà trasmessa su Sky Sport e su Sky Sport Serie A. Per chi non avesse la possibilità di guardare questo posticipo di campionato in diretta tv, esiste la possibilità di usufruire dei servizi per lo streaming gratis per gli abbonati con il servizio Sky Go o della stick Now Tv.