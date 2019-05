Spal-Napoli, le formazioni ufficiali

Si gioca a Ferrara il match delle 18,00 tra Spal-Napoli. A pochi minuti dall’inizio del match, valido per la 36^ giornata di Serie A, ecco le formazioni scelte da Leonardo Semplici e Carlo Ancelotti.

Padroni di casa per finire al meglio la stagione davanti al proprio pubblico, ospiti per confermare il buon momento e consolidare il secondo posto in classifica già conquistato. Ecco gli schieramenti ufficiali della gara:

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Murgia, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Allan, Fabian, Younes, Zielinski, Milik. Allenatore: Ancelotti