Spal-Napoli, le probabili formazioni

Una sfida tra due formazioni tranquille, quella che alle 18 opporrà a Ferrara la Spal al Napoli. Gli estensi hanno ormai conquistato la matematica salvezza, mentre gli azzurri, dopo la vittoria con il Cagliari, sono già certi del secondo posto. Due squadre che potranno quindi scendere in campo serene e senza alcun tipo di pressione.

LE SCELTE DI SEMPLICI – Leonardo Semplici, tecnico della Spal, dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Viviano tra i pali, Bonifazi, Vicari e Felipe in difesa, Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic e Fares in mezzo al campo ed il tandem Petagna-Floccari in attacco.

LE SCELTE DI ANCELOTTI – Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, dovrebbe rispondere con il consueto 4-4-2, nel quale la coppia offensiva dovrebbe essere composta da Milik e Younes. A centrocampo spazio per Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski, mentre a protezione dell’estremo difensore Meret dovrebbero agire Hysaj, Albiol, Koulibaly e Ghoulam.

Queste le probabili formazioni del match:

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Younes, Milik. Allenatore: Ancelotti.