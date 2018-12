Spal, Petagna: “I miei gol per la salvezza. Contro il Chievo vogliamo i tre punti…”

Tra i protagonisti di queste ultime gara, Andrea Petagna, bomber della Spal, ha parlato del momento della sua squadra e del prossimo impegno di campionato.

La salvezza come obiettivo primario, un traguardo che passerà anche dalle sue reti. L’attaccante ex Atalanta, arrivato a quota 5 gol in campionato, e a segno anche nell’ultima gara contro il Genoa, vuole migliorarsi e portare in una zona tranquilla il suo club. Intervistato da Sky Sport, il classe 1995 ha parlato fiducioso delle prossime gare.

AVANTI COSI’ – Ha già messo nel mirino il Chievo, prossimo rivale in campionato. Così Petagna ha parlato della gara di domenica: “È una partita importante, dovremo fare i tre punti che ci mancano da un po’ di tempo. Serve una vittoria per la salvezza”. E sulle sue prestazioni e l’obiettivo della squadra, ha aggiunto: “Voglio aiutare con gol e prestazioni la squadra, il nostro allenatore sta facendo molto bene e se lo ascolteremo riusciremo a fare molto bene”.