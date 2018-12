Spal, Semplici: “A Napoli con l’obiettivo di dare continuità a risultati e prestazioni”

Trasferta quasi proibitiva per la Spal che domani farà visita al Napoli. Il tecnico Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida: “A Napoli andremo con l’obiettivo di dare continuità a risultati e prestazioni. Affronteremo la seconda forza del campionato, una squadra che ha tutto: qualità, fisicità, esperienza e anche un allenatore bravissimo. Ancelotti ha saputo proseguire il lavoro pur portando idee nuove. Hanno armi sia nel gioco, sia nelle qualità individuali e quindi a noi servirà una grande prestazione per fare risultato. La condizione fisica è buona, quella mentale sta crescendo: penso che i ragazzi siano pronti per fare bene. Il gruppo sta crescendo ed è sempre più consapevole del cammino che c’è da fare da qui al termine del girone d’andata. Al San Paolo non farà un turnover massiccio, però qualche situazione da valutare c’è. Missiroli non sarà convocato per via dell’infortunio alla coscia e abbiamo anche due diffidati (Kurtic e Petagna, ndr). Cercheremo di valutare bene tutto per essere sempre in formazione adeguata in tutte e tre le partite”.