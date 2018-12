Spal, Semplici: “Abbiamo un problema in fase di realizzazione”

Passo in avanti con uno zero a zero casalingo che aiuta a guadagnare un punto sulla concorrenza ma sa anche di altra occasione non sfruttata appieno. La Spal infatti è finita imbrigliata nelle maglie friulane nonostante qualche occasione buona creata, una su tutte la traversa di Petagna colpita nel primo tempo. Il tecnico spallino Leonardo Semplici, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto una buona gara, non abbiamo mai rischiato creando i presupposti per vincerla. La squadra ha fatto una buona gara e questo è l’importante, volevamo ottenere la vittoria che manca da un po’, con queste prestazioni riusciremo a pervenire alla vittoria. Petagna e Floccari? Sono andati abbastanza bene, abbiamo un problema in fase di realizzazione ma quando difendi con sette-otto giocatori dietro la linea della palla diventa difficile. Siamo convinti che con le nostre qualità possiamo arrivare all’obiettivo finale”.