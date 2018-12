Spal, Semplici: “Avremmo meritato il pareggio”

Non è bastato un gol di Petagna alla Spal per strappare un risultato positivo a San Siro. Il Milan ha infatti avuto la meglio grazie alle reti di Castillejo e di un ritrovato Higuain, condannando gli emiliani alla seconda sconfitta esterna consecutiva. Queste le parole del tecnico dei biancazzurri Leonardo Semplici al termine del match: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, ma abbiamo trovato un Milan in buona condizione, con Suso che ci ha messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Credo che avremmo meritato il pareggio per le occasioni avute, con Donnarumma che nel finale ha compiuto un miracolo. Nel secondo tempo siamo stati molto bravi e molto aggressivi, arginando le difficoltà della prima frazione di gioco. In questi anni abbiamo raggiunto traguardi impensabili e l’obiettivo di questa stagione non può che essere la salvezza. Abbiamo tutte le qualità per raggiungerla”.