Spal, Semplici ci crede: “Proviamo a raggiungere il decimo posto. Contro il Napoli in campo i migliori…”

Vigilia di campionato per Leonardo Semplici e la sua Spal. Il tecnico dei ferraresi è intervenuto nel consueto appuntamento con i media per presentare la gara di domenica contro il Napoli. La squadra di Ferrara è ormai salva ma vuole stupire e, magari, puntare ad un ottimo piazzamento in classifica. Ecco perché, come riferisce il mister, l’obiettivo contro i partenopei è quello di fare bene. Ecco le sue parole:

LIBERI – “Giocare senza pressioni? E’ la cosa più bella, arrivare a conquistare la salvezza con tre giornate d’anticipo. Nessuno l’avrebbe mai pensato, siamo contenti e consapevoli di dare il massimo in queste gare e fare più punti. Domani affrontiamo una squadra di valore assoluto, sarà difficile fare risultato ma i ragazzi con le squadre importanti hanno sempre fatto ottime cose. Spero anche domani in una prova eccezionale, se vogliamo fare risultato con questo Napoli servirà una gara eccezionale”.

AMBIZIONE – E a proposito di fare risultato, Semplici pensa a stupire: “Se credo al decimo posto? E’ difficile, ma è giusto provarci. Pensiamo gara dopo gara, al Napoli che ha grande qualità in tutti i reparti e sarà una gara difficile davvero per questo metteremo i migliori undici, poi vedremo se c’è chi avrà bisogno di riposo o meno”.

MOTIVAZIONI – “Non è facile motivarli, dopo aver tirato tanto in queste settimane per il nostro obietitvo. Non ci siamo mai potuti rilassare, ma la cosa bella è che abbiamo tre partite con squadre importantissime, a partire da domani e c’è voglia di dimostrare di essere all’altezza e non accontentarsi”.