Spal, Semplici: “Contro il Chievo massima attenzione, ma obiettivo tre punti…”

Leonardo Semplici è pronto alla sfida della 16^ giornata contro il Chievo. Il tecnico della Spal ha parlato alla vigilia della gara casalinga contro i veronesi e si è detto pronto a lottare per i tre punti. Una vittoria che manca da diversi turni ai ferraresi che se la dovranno vedere con i clivensi, reduci da punti preziosi contro rivali del calibro di Napoli e Lazio.

Ecco quanto dichiarato dall’allenatore spallino ai media presenti in sala stampa:

VINCERE – “Ad oggi saremmo salvi, quindi ci potrebbe bastare anche un pareggio. Ci sono però ancora tante gara davanti e abbiamo lavorato al meglio per preparare questo match. Proveremo a vincere, l’abbiamo preparata per portare a casa i tre punti. Sarà importante mettere in campo le nostre qualità”. “Dopo l’Empoli ho voluto sottolineare che dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Sono sicuro che domani il mazza ci supporterà, caricandoci per novanta minuti”. Sulla squadra ha poi aggiunto: “I ragazzi si sono allenati bene. Il gruppo è cresciuto e ha ritrovato la condizione che lo ha sempre contraddistinto”.

AVVERSARIO – Sul Chievo, mister Semplici ha detto: “Quella gialloblù è una squadra che ha dei valori. Nelle ultime settimane, da quando è arrivato Di Carlo, li ha sempre mostrati. La classifica non rispecchia pienamente le loro qualità, domani non sarà facile e dovremmo fare particolare attenzione”.