Spal, Semplici: “Dispiace uscire sconfitti, abbiamo fatto molto bene. Sul futuro…”

Bruciante la sconfitta per la Spal contro il Napoli. È vero che non cambia nulla per i ferraresi, essendo già sicuri di partecipare alla Serie A 2019-20, ma per come è stato affrontato specialmente il finale di partita meritavano forse qualcosa in più. Ecco le dichiarazioni del loro allenatore Leonardo Semplici dopo la partita: “Dispiace uscire sconfitti, abbiamo fatto davvero bene soprattutto nel secondo tempo. C’è stato un Meret bravissimo che ci ha neutralizzato ogni tentativo, lo avevamo preso dalla Primavera dell’Udinese e lo abbiamo tenuto in B come in A. Gli auguro il meglio, è un ragazzo che lo merita. Ringrazio i ragazzi che hanno dimostrato ancora una volta perché meritano di rimanere in A. La Spal ha come obiettivo ora di migliorarsi in tutto, la società vorrà ancora confermare la categoria come prima cosa. Il mio futuro? Ci metteremo al tavolo e decideremo insieme. Sentirò i programmi che mi proporranno”.