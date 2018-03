Spal, Semplici: “Juventus favorita per lo scudetto”

Grazie alla grande cavalcata che ha portato alla promozione della Spal in Serie A, Leonardo Semplici è stato premiato nella giornata di ieri con la Panchina d’argento per la stagione 2016-2017. Ma anche questo la squadra ferrarese vuole conquistare un’altra impresa, vale a dire la permanenza della massima serie. Obiettivo che può essere raggiunto attraverso grandi prestazioni, come quella offerta contro la Juventus. Intervistato dai microfoni di Toscana Tv, il tecnico degli emiliani ha dichiarato: “Per fermare la Juventus bisogna fare una partita sopra le righe, e avere la fortuna di non trovarla nella miglior giornata. Nel match contro di loro c’è stato da ambo le parti meriti e demeriti in egual misura però noi siamo contenti. Quella partita fa seguito ad altre nostre belle prestazioni e ci deve dare autostima, convinzione di quelle che sono le nostre idee e qualità, ma soprattutto delle qualità dei miei giocatori per poter poi arrivare al nostro traguardo che è la salvezza”.

PANCHINA D’ARGENTO – Per il premio ricevuto, Semplici ha ringraziato la squadra e il proprio staff: “E’ un grande onore, che viene da un voto fatto da colleghi quindi fa enormemente piacere, e dà seguito a quella dell’anno passato per la doppia promozione che abbiamo fatto in virtù dello straordinario cammino compiuto insieme alla mia società, al mio staff ma soprattutto dei miei giocatori che ho avuto il piacere e l’onore di allenare. Io sono partito in carriera che allenavo la sera dopo il lavoro, quindi un po’ di strada ne ho fatta e se sono arrivato qua è perché ho vinto tutti i campionati, dall’Eccellenza alla serie A, nessuno mi ha regalato niente, quindi lo devo alla mia grande passione, alla mia voglia sempre di mettermi in discussione e di non accontentarmi mai ed ho avuto la fortuna di allenare in delle società che mi hanno permesso di mettere in pratica quelle che sono le mie idee, le qualità mie e del mio staff”.

SCUDETTO – Per l’allenatore della Spal, la favorita per la vittoria del campionato è la Juventus di Allegri: “Quella fra Napoli e Juventus per lo scudetto credo che sia una bella lotta però alla fine per rosa e per storia la favorita penso che rimane la Juventus”.

