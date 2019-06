Spal, Semplici: “L’obiettivo resta la salvezza. In futuro mi piacerebbe andare all’estero”

In occasione dell’evento Football Leader, che si sta svolgendo a Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Leonardo Semplici, allenatore della Spal: “L’idea di restare a Ferrara c’è, ho un contratto e abbiamo un accordo di massima per proseguire. Ci siamo presi un attimo di paura ma poi ci incontreremo ancora io e la società per dare continuità al progetto: penso che l’ultimo sia stato un campionato incredibile con un risultato eccelso. Altre squadre che mi vogliono? Fa piacere l’accostamento. Per quanto riguarda i singoli, per me Lazzari e Petagna si sono guadagnati la stima delle big e spero che riescano ad andarci, ma mi auguro non dal prossimo anno. Ne parleremo con la società. Il nostro obiettivo rimarrà la salvezza, abbiamo i mezzi per confermare la categoria. Sarri alla Juventus? È toscano come me e lo conosco bene, gli auguro il meglio”.

Importante l’affermazione sul futuro a lungo termine: “Sarebbe bello fare un’esperienza all’estero, sono convinto che prima o poi vada fatta”.