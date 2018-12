Spal, Semplici: “Meret è stato davvero bravo e ci ha negato la gioia del pareggio”

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha commentato la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di Radio Rai: “Sapevamo di affrontare un Napoli in grande forma. Abbiamo limitato bene le loro giocate, ma su una palla inattiva siamo andati in svantaggio, ma la squadra non si è disunita. Volevamo pareggiarla, ma Meret è stato davvero bravo. Ci ha negato la gioia del pareggio, che poteva essere anche meritato”. Petagna? “Sì, era diffidato. Adesso abbiamo tre partite importantissime. Aveva sempre giocato, quindi ho fatto questa scelta. I ragazzi che sono scesi in campo si sono ben comportati. Non siamo riusciti a trovare il gol, ma se giochiamo così possiamo fare il campionato che tutti si aspettano”.