Spal, Semplici: “Poco lucidi nel finale. Possiamo salvarci, ne sono sicuro”

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato al termine della sfida contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole dopo il ko di San Siro:

CI SALVEREMO – “Nel secondo tempo siamo partiti bene ma poi la situazione che si è creata sul gol ci ha levato delle certezze, nel finale siamo stati poco lucidi. Siamo stati bravi nel riuscire sempre a sporcare le loro linee di passaggio, abbiamo fatto una buona gara. Ma contro queste squadre devi sempre aspettarti il colpo e loro ce lo hanno avuto. Il gol di Politano deviato ha cambiato l’inerzia della gara”. “Salvezza? Sono convinto che abbiamo le capacità per salvarsi, sappiamo che dobbiamo soffrire però sono convinto dei miei ragazzi che possiamo fare quei punti per arrivare in fondo nel migliore dei modi. Sapevamo che oggi sarebbe stata una gara difficile”.