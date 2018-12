Spal, Semplici: “Se continuiamo così troveremo presto il successo. Lazzari? Non si accontenta mai…”

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato al termine della sfida contro il Chievo valida per la 16^ giornata di campionato. Il tecnico, ai microfoni di Sky Sport, si è detto dopo rammaricato per l’occasione persa, soprattutto in virtù della traversa colta da Floccari nel finale. Ecco le sue parole dopo lo 0-0 casilingo:

PRESTO IL SUCCESSO – “Sul piano della volontà e dell’impegno nulla da rimproverare ai ragazzi. La prestazione è stata importante contro una squadra in salute, abbiamo giocato la partita che avevamo preparato, prima o poi torneranno anche i tre punti per riprendere a correre velocemente. Nel calcio si dimentica un po’ facilmente perché la squadra dà sempre tutto. Da quando ci sono io c’è sempre stata unità di intenti, la curva ci ha applauditi e questo è motivo d’orgoglio, il pubblico per noi è fondamentale”. “Lazzari? Manuel è cresciuto tanto come anche altri giocatori. Non si accontenta mai, dai dilettanti è arrivato in nazionale e si è ritagliato le attenzioni di club importanti”.