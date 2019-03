Spal, Semplici sfida l’Inter: “Con personalità possiamo dare del filo da torcere a tutti…”

Conferenza stampa di vigilia per Leonardo Semplici, allenatore della Spal, in vista dell’impegno di domenica pomeriggio a San Siro contro l’Inter. Una trasferta difficile che arriva dopo il contestato ko casalingo contro la Sampdoria.

L’allenatore dei ferraresi ha presentato la gara ai media. Ecco le sue parole:

“Mi auguro domani di vedere una Spal più convinta dei propri mezzi, che giochi con personalità e determinazione. Andranno evitati gli errori commessi domenica contro la Sampdoria, sarà una partita difficile, sapevamo che il calendario ci avrebbe aspettati e quindi voglio vedere la squadra del secondo tempo contro la Samp anche contro squadre per storia e per budget diverse da noi. Credo che se giochiamo con determinazione e personalità possiamo dare filo da torcere a tutti”.

AVVERSARIO – “Inter stanca dopo l’Europa League? Lo spero, ma credo che l’Inter abbia tanti ricambi e qualità: quando passano questi periodi di solito hanno sempre reazioni positive, ovviamente mi auguro che questo possa avvenire dalla prossima gara”. “All’andata abbiamo fatto meglio dei nerazzurri? L’Inter se la fai giocare ti mette in difficoltà, coi ragazzi abbiamo visto le immagini dell’andata perché come intensità e gioco credo sia stata la più bella Spal della stagione. Cercheremo di riproporre quel tipo di calcio, ma non si può ne deve mai pensare di perdere per colpa dell’arbitro”.

VAR – Dopo le polemiche della settimana scorsa, Semplici torna a parlare di Var: “Non dobbiamo pensare all’arbitraggio, ma a fare tutto quello che di buono possiamo fare in campo. Ci sono stati episodi a nostro sfavore, ma magari a Sassuolo erano a nostro favore, quindi non van creati alibi che possano innervosire la squadra. Non credo ci siano complotto contro la Spal”.