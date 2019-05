Spal, trovato l’accordo con Semplici: resterà sulla panchina dei ferraresi

Non vi è ancora un comunicato ufficiale, ma sembra ormai certo che l’allenatore Leonardo Semplici rimarrà sulla panchina della Spal anche per il prossimo campionato di Serie A. A pranzo il tecnico si è incontrato con la dirigenza del club ferrarese e sarebbero giunti alla conclusione che vi sono i presupposti per continuare il rapporto fra le parti: non si è parlato tanto di garanzie contrattuali, in quanto il suo contratto scadrà nel 2020, ma tecniche, con l’obiettivo di migliorarsi ancora dopo la seconda salvezza consecutiva ottenuta nella massima serie. Possibile comunque che sarà prolungato il contratto di un anno. L’allenatore fiorentino, se tutto dovesse andare in porto, diverrebbe il più longevo su una panchina italiana: sarebbe infatti la sesta stagione alla Spal e nessuno ha fatto meglio (Allegri alla Juventus si è fermato a cinque). Domani l’ufficialità?