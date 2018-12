Spal, un tabù da sfatare con l’Udinese

Stasera alle ore 18 a Ferrara la Spal ospiterà l’Udinese. Sono undici i precedenti in serie A fra SPAL e Udinese, con tre vittorie friulane all’attivo. La prima è giunta in rimonta nel lontano 9 dicembre 1951 con il punteggio di 3-2 grazie ai gol di Rinaldi, Sorensen e Spartano, in risposta al 2-0 iniziale dei ferraresi.

A quel successo a Ferrara ne hanno fatto seguito altri due nel 1955 e nel 1959, rispettivamente per 1-4 e 0-1. L’ultimo incontro in serie A fra le due squadre è avvenuto lo scorso campionato, dal momento che dal 1968 e per i successivi 49 anni la Spal non ha più calcato il palcoscenico della massima serie. Alla seconda di campionato, disputatasi il 27 agosto 2017, l’Udinese fu sconfitta per 3-2 dopo che i bianconeri avevano avuto la forza di recuperare il 2-0 iniziale grazie ai gol di Nuytinck e Thereau.

Da segnalare però che l’Udinese ha sempre segnato un gol in ciascuna delle ultime cinque trasferte a Ferrara.

Un unico precedente infine fra i due allenatori: Leonardo Semplici e Davide Nicola si sono affrontati solamente lo scorso campionato quando Spal e Crotone impattarono per 1-1 nell’incontro valido per la settima giornata di andata della Serie A.

Questi i convocati della Spal:

PORTIERI: Gomis, Milinkovic-Savic, Poluzzi.

DIFENSORI: Bonifazi, Cionek, Felipe, Simic, Vicari.

CENTROCAMPISTI: Costa, Dickmann, Everton, Fares, Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valdifiori, Valoti, Vitale, Viviani.

ATTACCANTI: Antenucci, Floccari, Moncini, Paloschi, Petagna.

SQUALIFICATI: Kurtic.