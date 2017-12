Sprofondo Milan! Anche l’Atalanta fa festa: 2-0 al Meazza

Sarà un Natale amarissimo per le due sponde di Milano. L’Inter ha perso 1-0 contro il Sassuolo, il Milan, invece, incappa nella seconda sconfitta consecutiva. Al Meazza l’Atalanta vince 2-0 grazie alle reti di Cristante e Ilicic. Notte fonda per i rossoneri: con Gennaro Gattuso in panchina 4 punti in 4 gare. In classifica, gli uomini di Gasperini agganciano la Samp al sesto posto a quota 27, i rossoneri restano a 24.

Mercoledì prossimo alle ore 20.45 il derby di Coppa Italia potrebbe già essere il primo crocevia della stagione per entrambe le squadre. La panchina di Gattuso, in caso di pesante rovescio contro l’Inter, potrebbe subire un ulteriore scossone e non sono escluse sorprese.

MILAN-ATALANTA 0-2

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessie, Montolivo (37′ st Biglia), Bonaventura (30′ st Calhanoglu); Borini, Kalinic (37′ st Andrè Silva), Cutrone. A disp.: A. Donnarumma, Storari, Antonelli, Calabria, Gomez, Paletta, Zapata, Locatelli, Zanellato. All.: Gattuso

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante (35′ st Kurtic), Gomez; Petagna (19′ st Ilicic). A disp.: Gollini, Rossi, Mancini, Bastoni, Castagne, Gosens, Haas, Orsolini, Vido, Cornelius. All.: Gasperini

Arbitro: Fabbri della sezione di Ravenna

Marcatori: 32′ Cristante (A), 26′ st Ilicic (A)

Ammoniti: Cutrone (M), Kessie (A)