Stankovic: “Speravo che il Napoli vincesse lo scudetto. Lotta Champions? Ottimista per l’Inter”

In un’intervista rilasciata al portale serbo Mozzartsport, Dejan Stankovic ex centrocampista di Inter e Lazio, ha parlato della sfida tra i nerazzurri e i biancocelesti per un posto valido per la prossima edizione della Champions League e della vittoria del campionato da parte della Juventus.

SCUDETTO – “E’ la continuazione del dominio della Juventus. Speravo che il Napoli, con un grande allenatore in panchina, potesse interrompere quello che la Juventus sta facendo da anni, ma non hanno avuto la forza nel finale”.

LOTTA CHAMPIONS – “L’Inter ha l’opportunità di tornare in Champions League, ma è un club che deve restare sempre nell’élite del calcio, è rimasta fuori troppo tempo. Domenica avremo una nuova chance all’Olimpico, in casa della Lazio; sarà tutto drammaticamente più duro, ma devo essere ottimista”.

Spalletti saggio in conferenza stampa