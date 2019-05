Striscione sotto la casa toscana di Sarri: “Napoli ti ama, non tradire il popolo”

In questo momento il nome più caldo per la panchina della Juventus è senza dubbio quello di Maurizio Sarri, impegnato domani sera nella finale di Europa League con il suo Chelsea contro l’Arsenal. D’altronde Guardiola ha detto più volte che non si muoverà da Manchester, sponda City, e lo stesso hanno fatto con la rispettive squadre Deschamps, Klopp e Pochettino. Ma il popolo di Napoli come potrebbe prendere l’eventuale annuncio del tecnico alla Vecchia Signora? Male, malissimo. È di oggi la fotografia di uno striscione appostato sotto la casa toscana di Sarri a Figline Valdarno, che recita: “Comandante, non tradire il popolo: Napoli ti ama”. Insomma, gli anni trascorsi dal mister attuale dei Blues sotto il Vesuvio sono stati importanti per la gente e per la città, malgrado la mancata vittoria dello Scudetto.