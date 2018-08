Sturaro, l’agente conferma: “Andrà allo Sporting Lisbona”

Arrivano conferme dai diretti interessati. Il centrocampista della Juventus Stefano Sturaro è ad un passo dallo Sporting Lisbona. Oggi i giornali portoghesi davano l’affare ormai per certo e adesso c’è stata un’ulteriore conferma da parte dell’agente del calciatore. Come riporta Tuttojuve.com, Carlo Volpi, procuratore del centrocampista classe ’93, ha spiegato la situazione del proprio assistito.

PRESTITO – “Stefano va a Lisbona stamattina. La trattativa con il Watford era vera, così come quelle con le altre inglesi. Andrà in prestito secco. Dopo quasi quattro anni di Juventus, aveva bisogno di crescere ulteriormente come calciatore. Ha scelto lo Sporting”.