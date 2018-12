Tardelli: “La situazione della Roma non è colpa di Di Francesco. E contro la Juventus…”

Marco Tardelli, ex calciatore e ora opinionista televisivo, è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà, per parlare dell’imminente sfida di campionato che metterà davanti Juventus e Roma. In particolar modo, l’ex campione del mondo con l’Italia, si è soffermato sul momento giallorosso e sulle critiche ricevute dal tecnico Di Francesco.

SFIDA – Il primo commento è per la partita valida per la 17^ giornata di Serie A: “Guardando i momenti delle due squadra c’è molto pessimismo in casa Roma, indubbiamente”, ha detto Tardelli, che però poi ha aggiunto: “Io però ho fiducia in DI Francesco, e anche i tifosi devono stargli vicino perché è l’allenatore adatto per questo club. Questa è una squadra dimezzata dalle aspettative di inizio di stagione per carattere e qualità. Le colpe non sono tutte sue, credo che siano più di altri. Il pronostico? Dico pareggio allo Stadium”. E sul capitano giallorosso, infortunato e quasi certamente assente della sfida, Daniele De Rossi: “È un di quegli uomini di grande personalità e carattere che mancano alla Roma in questo momento. Per vincere bisogna avere delle qualità importanti nel carattere e nella personalità”.