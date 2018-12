Tifoso interista morto, Salvini: “Convocherò società e tifosi di A e B”

Si susseguono gli interventi delle istituzioni dopo la tragica morte di un tifoso dell’Inter ieri prima del match di campionato con il Napoli. “Non si può morire per andare a vedere una partita di pallone”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, riferendosi al tifoso interista investito, e poi morto, vicino allo stadio San Siro di Milano. Il vicepremier ha sottolineato che presto convocherà “società di calcio e responsabili dei tifosi delle serie A e B, perché il calcio torni a essere un momento di divertimento e non di violenza. Faremo quello che non sono riusciti a fare altri”.