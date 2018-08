Toni: “Ronaldo segnerà almeno 30 gol e Dybala lo aiuterà. Il capocannoniere del campionato sarà…”

Il campionato si prepara al suo esordio. Toccherà a Cristiano Ronaldo e alla Juventus dare inizio alla Serie A 2018/19 e c’è già chi scommette su chi sarà il re dei bomber del torneo. Inevitabile parlare dell’asso portoghese, ma ci sono tanti centravanti che si giocheranno il titolo di capocannoniere. Ne è sicuro Luca Toni, ex attaccante di diversi club italiani ed esteri oltre che campione del Mondo con l’Italia. In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’ex bomber ha parlato soprattutto di chi, come lui, ha fatto del gol la sua ragione di vita.

DYBALA E RONALDO – “Quanto gol farà CR7? Intorno ai 30: dipenderà anche da quante ne giocherà. Quelle di Champions le giocherà tutte, ma dubito che ne salterà tante in campionato: la Scarpa d’Oro resta una bella calamita, ma c’è uno stimolo ancora più forte. Si dice che in Italia per gli attaccanti sia più difficile fare gol: vorrà dimostrare che la regola non vale per lui. In coppia con Dybala, chi ci guadagna? Dybala, per un motivo non puramente calcistico. Ronaldo, se Paulo guardandolo avrà voglia di imparare, gli insegnerà l’importanza di essere un grande professionista. E poi, ovvio: portandosi via attenzioni gli regalerà tanta libertà in più. Ma questo è un giochino che piacerà a tutti e due”. Poi su Mandzukic: “Sbaglia chi pensa che avrà un ruolo più marginale. Usare le tre punte, soprattutto in Italia, è una scelta coraggiosa: per giocare così un attaccante che corre come un mediano, e poi fa pure gol, è fondamentale”.

INTER – Lautaro Martinez? Dei flash mi hanno colpito. Vale lo stesso discorso fatto per gli juventini: Lautaro potrà dare una bella mano a Icardi. Spalletti con due punte? Non credo sarà una regola, ma sarà una soluzione. Purché non stiano troppo vicini: oggi due punte attaccate non si vedono più. E muovendosi fra le linee, Lautaro potrà trovare anche spazi più interessanti. Keita? La sua scommessa sarà diventare uno che segni di più, trovando più freddezza vicino alla porta. Oggi, più che fare gol, lo vedo farne fare agli altri”.

MILAN – “Come vedo Higuain al Milan? Benissimo. Il 4-3-3 di Gattuso è perfetto per lui, com’era perfetto a Napoli: nella Juve gli toccava sacrificarsi un po’ di più, così sarà più fresco al momento di segnare. Anche di testa. La voglia di rivincita conta, tanto più per uno come lui. Higuain è tipo da “Cara Juve, ora ti faccio vedere che hai sbagliato: io non valgo meno di Cristiano Ronaldo”.

ROMANE – “Immobile, 29 gol nella Lazio: impresa irripetibile? E perché? Negli ultimi anni italiani 29, 21 e 22 gol: non può essere un caso. E non c’è benzina migliore di sfidare ancora più rivali, tutti fortissimi”. “Kluivert? Tutto da scoprire, un po’ come questa nuova Roma. Mi verrebbe da dire che è un grande acquisto in prospettiva futura, ma a volte certe chimiche sono imprevedibili: magari si trova bene subito dentro la squadra e diventa la sorpresa della A”.

NAPOLI – “Anno buono di Milik? Lo spero tanto per lui. Ha potuto fare una preparazione vera: tocca a lui dimostrare di essere l’attaccante che il Napoli aveva scelto prima di inventare Mertens centravanti. Sono curioso di vedere le scelte che farà Ancelotti, come vorrà giocare. E quanta voglia avrà Mertens di fare un passo indietro: lui ha capito che da centravanti può segnare molto di più e quando cominci a giocare più vicino alla porta, poi ti piace. Perché ti piace fare gol”.

CAPOCANNONIERE – “Dicono tutti Ronaldo, io dico occhio a Icardi e Higuain”. “Dzeko? Dzeko vuol dire gol: tanti, ma fra quelli che fa e che fa fare. Icardi e Higuain pensano soprattutto a farli: il gol ce l’hanno nel sangue. E una cosa è certa: Ronaldo in Spagna alla fine aveva solo un rivale, Messi, in Italia ne avrà qualcuno in più”.