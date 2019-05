Torino, Belotti: “Doppietta? Dopo il rigore sbagliato mi hanno detto avrei fatto due gol. Sulla rovesciata…”

Un Andrea Belotti raggiante, quello che si è presentato davanti ai microfoni di DAZN per parlare del successo del Torino per 3-2. L’attaccante, autore di una doppietta, ma anche di un rigore fallito, ha commentato la vittoria nel lunch match contro il Sassuolo. Ecco le sue parole:

“Bis in rovesciata? Ho rischiato anche di fare il tris nel primo tempo. Il Sassuolo mi porta bene. Sono contento di aver fatto due gol, soprattutto dopo che ho sbagliato il rigore. Negli spogliatoi mi hanno detto che avrei fatto doppietta. Più bello questo gol in rovesciata o quello passato? Non so. Anche Consigli si è messo a ridere ricordandosi quel gol. Raggiungere e superare Graziani e Pulici? Sono orgoglioso e contento ma non voglio fermarmi qui. Zaza? Un ragazzo d’oro, sono contento che abbia segnato oggi. Champions? Voliamo bassi, pensiamo a fare altri 6 punti. Poi vedremo a fine campionato dove saremo”.