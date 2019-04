Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali

Il Torino per l’Europa, il Cagliari per la salvezza. Questi gli obiettivi delle due formazioni che si sfideranno nel match delle 12:30, con i granata, reduci dal pareggio di Parma, che cercheranno di staccare la Lazio, sconfitta ieri sera dal Milan.

LE SCELTE DI MAZZARRI – Walter Mazzarri, tecnico del Torino, si affida al 3-4-2-1, con Sirigu tra i pali, Izzo, N’Koulou e Moretti in difesa, De Silvestri, Meité, Rincon e Ansaldi a centrocampo ed il duo Baselli-Berenguer alle spalle di Zaza.

LE SCELTE DI MARAN – Il Cagliari, guidato da Rolando Maran, risponde con un 4-3-1-2, nel quale Barella supporterà il tandem d’attacco Joao Pedro-Pavoletti. In mezzo al campo spazio per Ionita, Cigarini e Faragò, mentre in difesa, a protezione di Cragno, ci saranno Padoin, Klavan, Pisacane e Pellegrini.

Queste le formazioni ufficiali del match:

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Zaza. Allenatore: Mazzarri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Padoin, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Faragò; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran